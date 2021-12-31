Коронавирус в Тамбове, последние новости на 31 декабря: за сутки заболели 198 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 31 декабря, 61051 человек. 56974 заболевших выздоровели, 1702 тамбовчанина умерли, 11 из них за последние сутки. 31 декабря зафиксировали 198 новых случаев, это на 15 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 71 мужчина и 114 женщин в возрасте от 19 до 86 лет, а также 13 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 558 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.