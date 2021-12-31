В Тамбове 31 декабря из-за новогодних мероприятий ограничат движение по ряду улиц

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Тамбове 31 декабря во время проведения новогодних мероприятий ограничат движение на ряде улиц.

Остановка транспортных средств будет запрещена:

– 31 декабря 2021 года с 07.00 до 21.30:

по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;

по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса;

– 31 декабря 2021 года с 15.00 до 21.30:

по улице Гастелло, на участке от улицы 40 лет Октября до улицы Ванина;

по улицам Ванина и 40 лет Октября, в районе муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Мир»;

по улице Сергея Рахманинова, на участке от улицы Советской до улицы Набережной;

по улице Советской, на участке от площади Л.Толстого до улицы Московской.

Будет прекращено движение транспортных средств:

– 31 декабря 2021 года с 17.00 до 21.30:

по улице Ванина, на участке от дома 2И до улицы Гастелло;

по улице Сергея Рахманинова, на участке от улицы Советской до улицы Набережной;

по улице Куйбышева, на участке от улицы Советской до улицы Мичуринской;

по улице Пензенской, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

При необходимости будет прекращено движение транспорта 31 декабря 2021 года с 20.30 до 21.30:

– по улице Советской, на участке от улицы Чичканова до улицы Московской;

– по улице Гастелло, на участке от улицы 40 лет Октября до улицы Дорожной.

31 декабря 2021 года будет запрещено движение транзитных транспортных средств, а также транспортных средств, перевозящих взрывчатые, опасные и ядовитые грузы, по территории города Тамбова.