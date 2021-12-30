Тамбовские поликлиники будут работать в новогодние праздники без выходных

В Тамбове службы, которые оказывают неотложную медицинскую помощь, в том числе травмпункты, будут работать на новогодних праздниках в усиленном режиме. При этом сделать прививку от ковида можно будет ежедневно.

- Поликлиники будут работать в дежурном режиме, без выходных, то есть с 8 до 14 часов. Так что на приём к терапевту или педиатру можно попасть именно в это время или вызвать врача на дом при ухудшении самочувствия. А 3-го и 6-го января поликлиники будут работать в плановом режиме, то есть полный рабочий день. В эти дни можно будет пройти профилактический осмотр, диспансеризацию, и плановый осмотр у доктора, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Подробный график работы медучреждений региона размещен на официальном сайте управления здравоохранения Тамбовской области.