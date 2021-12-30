Тамбовчанин украл ноутбук у приятеля, к которому пришел в гости

В отдел полиции № 2 по г. Тамбову обратился 31-летний местный житель с заявлением о краже имущества. Все произошло по месту жительства тамбовчанина. К нему в гости зашел приятель, а после его ухода мужчина обнаружил пропажу ноутбука марки «Асус». Потерпевший попытался самостоятельно найти злоумышленника, но у него не получилось этого сделать.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение вора. В ходе розыска полицейские задержали 22-летнего жителя Пичаевского района. В отделе полиции парень признался в краже и рассказал, что продал ноутбук неизвестным лицам, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

- Как оказалось, это не первая кража, которую совершил молодой человек. В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.