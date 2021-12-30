В Тамбовской области женщина на иномарке улетела в кювет

ДТП произошло в Ржаксинском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 29 декабря в 17:05 на 65-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский». 52-летняя женщина за рулем иномарки «КIА SLS» съехала с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего автомобиль перевернулся.

- В результате ДТП водитель на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» с телесными повреждениями, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.