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Происшествия30 декабря 2021 8:00

В Тамбовской области женщина на иномарке улетела в кювет

С места происшествия пострадавшую на скорой увезли в больницу
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП произошло в Ржаксинском районе

ДТП произошло в Ржаксинском районе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 29 декабря в 17:05 на 65-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский». 52-летняя женщина за рулем иномарки «КIА SLS» съехала с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего автомобиль перевернулся.

- В результате ДТП водитель на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» с телесными повреждениями, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.