В Тамбовской области сотрудница магазина повторно продала алкоголь подростку

На Тамбовщине 29 декабря в одном из продуктовых магазинов на улице Мира села Кочетовка сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних совместно с участковыми уполномоченными во время рейда выявили факт продажи алкоголя подростку. 66-летняя сотрудница торговой точки не спросила у парня паспорт и повторно продала ему спиртное.

Согласно ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции наказывается штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица.

- Несмотря на полученное административное наказание, нарушительница не извлекла урока и допустила уже уголовное преступление, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.