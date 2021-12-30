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Общество30 декабря 2021 9:02

В новогодние каникулы в Тамбове вдвое сократят число общественного транспорта

Автобусы будут работать в режиме выходного дня
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове определились с графиком работы общественного транспорта в период новогодних каникул. В первый день наступающего года автобусы выйдут на линию в 7 часов, перевозчикам поставлена задача обеспечить выход не менее половины подвижного состава. В праздничные дни общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня.

- Руководителю «Пассажирских перевозок» поручили связаться с руководителями предприятий, уточнить график работы на время новогодних каникул и организовать движение автобусов так, чтобы тамбовчане могли беспрепятственно передвигаться по городу, - сообщает пресс-служба мэрии Тамбова.