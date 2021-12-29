Тамбовская молодежь сможет побывать на новогодних мероприятиях в Ивановке по «Пушкинской карте»

Музей-заповедник «Ивановка» Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Музей-заповедник «Ивановка» стал участником всероссийской программы «Пушкинская карта». Поэтому в декабре-январе тамбовские школьники смогут посетить по карте самые разные новогодние мероприятия, которые здесь проходят. Это конкурсы, выставки, литературно-музыкальные праздники, концерты классической, народной и эстрадной музыки и др.

Обладателям «Пушкинрских карт» доступны литературно-музыкальные праздники «Здравствуй, Новый год!», «Святки в Ивановке», «Масленица в Ивановке», проект «Мама, папа, я - музейная семья». Также сотрудники музея проведут обзорную экскурсию с посещением усадебного дома и флигеля.

- Всего за время действия программы тамбовские школьники и студенты купили по «Пушкинской карте» более 15 тысяч билетов в областные учреждения культуры. В этом году на балансе карты было 3 тысячи рублей. В 2022 году государство зачислит уже 5 тысяч рублей. Потратить эти деньги обладатели карт – молодые люди от 14 до 22 лет могут на посещение театров, концертных залов и музеев на всей территории страны, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.