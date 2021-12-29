В финал Всероссийского конкурса «Люди дела» прошел представитель орловской промышленности

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Участие в конкурсе приняло 390 заявок со всей страны, а в региональные этапы конкурса прошли в 42 субъектах Российской Федерации.

Заявки были представлены в рамках следующих номинаций: «Человек года», «Драйвер отрасли», «Экспортер года», «Прорыв года», «Деловая леди», «Молодое дело», «Благое дело». Всего в финал прошел 21 конкурсант.

За выдающиеся достижения в работе на внешних рынках был отмечен финалист конкурса в номинации «Экспортер года» Сергей Кутенев, член Орловского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор ООО «Кабельный Завод” ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”», депутат Орловского областного Совета народных депутатов.

«В 2020 году мы вдвое увеличили объем экспорта по сравнению с предыдущим периодом. Количество экспортных поставок выросло с 88 до 200. Увеличилось количество экспортных контрагентов с 22 до 58», - рассказывает Сергей Кутенев, генеральный директор ООО «Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”».

«Мы ежегодно увеличиваем объем экспорта по сравнению с предыдущим периодом как минимум в два раза. Количество экспортных поставок также растет пропорционально и к концу текущего года достигло 500».

Поддержали конкурс своим участием члены координационного и генерального советов «Деловой России», а также предприниматели, ранее не входившие в состав «Деловой России».

На сегодняшний день география поставок продукции Кабельного Завода ”ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” представлена следующими странами: Киргизия, Республика Беларусь, Украина, Абхазия, Узбекистан, Армения и Южная Осетия. В планах выйти на рынки Индии, стран Африки, Европы и Южной Америки.