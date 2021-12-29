Жители Тамбовской области смогут получить госуслуги через Интернет в новогодние праздники

На Тамбовщине 30 декабря многофункциональные центры региона будут работать в обычном режиме. 31 декабря является выходным днем. С 1 по 9 января 2022 года – праздничные дни. К действующему графику работы МФЦ вернутся с 10 января 2022 года.

В новогодние праздники тамбовчане смогут получить необходимые государственные и муниципальные услуги через Интернет. Можно воспользоваться единым и региональным порталами госуслуг. Для этого необходимо иметь учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации.

- В частности, сейчас увеличен перечень услуг в сфере социальной защиты, которые можно оформить через портал госуслуг. В электронном виде удобно получать госуслуги в сфере образования. В два клика можно записаться на прием к врачу, оформить государственную услугу по выдаче и переоформлению разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и ряд других услуг, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.