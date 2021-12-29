В столкновении двух машин в Тамбове пострадала пожилая женщина

Одна из машин догнала на дороге вторую Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы пожилая женщина, произошла 28 декабря в 7 часов 45 минут на Рассказовском шоссе в районе дома №6 города Тамбова. 56-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в остановившуюся впереди «Ладу Ларгус», под управлением 45-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадала 80-летняя пассажирка иномарке, на машине скорой медицинской помощи женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.