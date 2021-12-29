В Тамбове открылась избушка Деда Мороза

В Тамбове на центральной площади города открылась волшебная избушка, в которой Дед Мороз и его внучка Снегурочка встречают девчонок и мальчишек и поздравляют их с наступающим Новым годом.

- Желающих попасть в гости к зимнему волшебнику много, и чтобы ребята не замерзли в ожидании своей очереди, веселыми и подвижными играми их развлекают аниматоры Дирекции культуры и массового отдыха и других учреждений культуры, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Оказавшись в избушке Деда Мороза, юные тамбовчане могут не только сделать фото на память, но и за стихотворение получить сладкий подарок.

Работать избушка будет с 17.30 до 18.30 до 30 декабря, а также со 2 по 9 января, с 11.00 до 12.00 часов дня.