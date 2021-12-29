В поселке Строитель тамбовчанин похитил аккумуляторы с «КамАЗа»

В микрорайоне Центральный поселка Строитель 28 декабря в 7 часов утра неизвестный похитил с автомобиля «КамАЗ» два аккумулятора марки «Мутлу» 190 А/ч. Украденное имущество злоумышленник погрузил в личный автомобиль и скрылся.

46-летний владелец грузовика обнаружил пропажу и сразу же позвонил в полицию. На место кражи прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка опросили потерпевшего и местных жителей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 36-летнего вора, которые дал признательные показания и вернул аккумуляторы.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Проверяется причастность жителя Строителя к другим аналогичным фактам, -сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.