Тамбовчанина задержали за кражу автомобильных колес с «Приоры»

Полицейские раскрыли кражу, которая произошла в Котовске 24 декабря. 22-летний потерпевший рассказал, что оставил свой личный автомобиль «Лада Приора» недалеко от места жительства на улице Дружбы. Ночью неизвестный подставил под дно машины упоры и скрутил с помощью инструмента 4 колеса марки «Кама».

Утром автовладелец обнаружил пропажу колес. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили следы обуви неизвестного гражданина. В ходе розыска был задержан 24-летний житель переулка Ново-Рубежный г. Тамбова.

- В отделе полиции задержанный дал признательные показания и вернул украденные колеса. Установлено, что ранее парень уже имел криминальный опыт и совершал имущественные преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Следователями ОМВД по г. Котовску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Проверяется причастность злоумышленника к другим аналогичным фактам.