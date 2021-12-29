Тамбовчанин на улице избил и ограбил своего знакомого

На Тамбовщине 28 декабря в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об уличном грабеже. Выяснилось, что накануне вечером в селе Борщевом молодой человек избил знакомого мужчину и отнял у него пакет с продуктами.

Вскоре полицейские выяснили, что грабеж совершил 26-летний местный житель, проживающий на улице Центральной, где и случилось нападение. Подозреваемого задержали по приметам, составленным после опроса потерпевшего.

- Задержанный доставлен в отдел и дал признательные показания. После проведения судебно-медицинской экспертизы и выяснения тяжести вреда здоровью потерпевшего будет вынесено процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.