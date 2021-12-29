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Происшествия29 декабря 2021 8:00

В Тамбовской области фура ударила «Газель», которая врезалась в дорожного рабочего

В аварии пострадали два человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителя Газели и сотрудника дорожной службы отвезли в больницу

Водителя Газели и сотрудника дорожной службы отвезли в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором пострадал дорожный рабочий, произошло 28 декабря в 13 часов 35 минут на 397 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей на территории Мичуринского района. Водитель большегруза «DAF», в составе полуприцепа «КОGЕL SN2» наехал на автомобиль «ГАЗ» под управлением 59-летнего мужчины. Эта машина по инерции продолжила движение и сбила 60-летнего дорожного рабочего.

- В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «ГАЗ», а также пешеход, мужчин доставили в Мичуринскую ЦГБ, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.