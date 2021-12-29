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Здоровье29 декабря 2021 6:42

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 29 декабря: за сутки заболели 184 человека

Общее количество заразившихся – 60670
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 29 декабря, 60670 человек. 56628 заболевших выздоровели, 1684 тамбовчанина умерли, 10 из них за последние сутки. 29 декабря зафиксировали 184 новых случая, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 72 мужчины и 102 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, а также 10 детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 638 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.