В Тамбовской области появится горнолыжный курорт за 5 миллиардов рублей

В Кирсановском районе Тамбовской области построят спортивно-оздоровительный комплекс «Городъ Солнца». Инвестиции в проект составят более пяти миллиардов рублей. Сейчас здесь уже построена весовая платформа, комплекс для сотрудников подрядных организаций, проведены геологические и земляные работы, топографическая съемка. Основные работы начнутся в январе.

Планируется сделать трассы разной протяжённости, ширины и углов наклона. Самая длинная - 995 метров. Предполагаемая загруженность всех трасс одновременно - три тысячи человек.

На пике откроют кафе, ресторан. С круговой смотровой площадки можно будет любоваться тамбовской природой.

Горнолыжный курорт - только часть проекта. Спортивно-оздоровительный комплекс «Городъ Солнца» будет работать круглый год.

- На территории построят гостиницу на 350 номеров, парк с велодорожками, открытый бассейн для летнего сезона, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Вдоль реки Ворона оборудуют набережную, волейбольную и баскетбольную площадки. Через реку планируют сделать перекидной мост. На противоположном берегу будет парк, детский городок, аттракционы.