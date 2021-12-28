Тамбовскую область десятый год подряд признают самым экологически чистым регионом

Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала национальный экологический рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам осени 2021 года. Тамбовская область занимает первую позицию рейтинга среди регионов России. Тамбовщина является бессменным лидером экологического благополучия страны уже на протяжении 10 лет (с конца 2011 года).

Вместе с Тамбовской областью в пятерку самых чистых регионов России вошли Белгородская область, Республика Алтай, Курская область, Алтайский край.

- Напомним, что национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.