На новогодних каникулах в тамбовских автобусах будут ловить безмасочников

В городском транспорте Тамбова продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Сегодня рейд прошел на остановке «Комсомольская площадь». Так, сотрудники мэрии, управления автомобильных дорог и транспорта области, муниципальных учреждений «Аварийно-спасательная служба» и «Пассажирские перевозки», органов охраны правопорядка проверяли соблюдение антиковидных мер в общественном транспорте.

Напомним, в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области, пассажиры, кондукторы и водители обязаны носить маски на всем пути следования автобуса. Несоблюдение данного требования является основанием для составления протокола об административном правонарушении. Материалы рассматриваются в суде, который выносит дальнейшее решение. Для граждан наказание варьируется от предупреждения до наложения штрафа от 1 до 30 тысяч рублей.

- Проверки городского транспорта проводятся на регулярной основе. Большая часть граждан с пониманием относится к необходимости носить средства индивидуальной защиты органов дыхания, - говорит председатель комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей среды Валентин Старостин. - Среди нарушителей чаще можно встретить молодых людей. Первое время мы проводили профилактическую работу — предупреждали, беседовали, сейчас применяются строгие меры. За сегодня сотрудники полиции выписали два протокола.

Рейдовые мероприятия будут продолжены в штатном режиме и на новогодних каникулах.