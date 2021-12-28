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Общество28 декабря 2021 11:42

Тамбовчанин оплатил долг по алиментам после запрета на выезд за пределы РФ

Сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Советском районном отделении судебных приставов по г. Тамбову с исполнительным листом о взыскании алиментов на содержание полуторагодовалой дочери обратилась мать ребенка.

В соответствии с предъявленным документом, пристав вынес постановление о расчете задолженности, в результате чего общая сумма долга составила 211 тысяч рублей.

Однако требование исполнить финансовые обязательства перед ребенком 31-летний отец проигнорировал. В качестве меры принудительного исполнения требований исполнительного документа сотрудник ведомства временно ограничил гражданина в праве на выезд за пределы РФ.

Лишь только после запрета тамбовчанин нашел деньги и полностью погасил долг, пообещав больше так не делать.