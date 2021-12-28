Полицейские нашли наркотики в салоне иномарки у тамбовчанина

В Тамбовской области 27 декабря на улице Молодежной села Петровское сотрудники уголовного розыска остановили автомобиль «Ауди». Во время проверки в салоне иномарки они нашли 815 граммов марихуаны. Задержанный водитель пояснил, что нарвал наркосодержащие растения в селе Шехмань у заброшенной фермы.

51-летний житель села Петровское, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, при опросе дал признательные показания. Сотрудники полиции изъяли наркотики и направили их на экспертизу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ о незаконном хранении наркотических средств. Виновному может грозить наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.