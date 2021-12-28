Тамбовчанин попался на потворной краже металлоизделий

На Тамбовщине 27 декабря в дежурную часть отдела полиции поступила информация о краже металлоизделий с прилегающего участка снегозадержания на территории автодороги Р-22 «Каспий».

Воспользовавшись отсутствием охраны, злоумышленник похитил с территории поля 25 металлических столбов. В ходе розыска полицейские установили личность вора и задержали его. Им оказался 38-летний мужчина, проживающий в селе Воронцовка Знаменского района. Похищенное имущество он вывез на автомобиле и планировал сдать в пункт приема металла.

Как выяснилось, это не первая кража металлоизделий, которую совершил задержанный. В феврале текущего года мужчина украл с поля металлическую сетку для снегозадержания.

- Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется дальнейшее расследование в отношении фигуранта на предмет причастности к аналогичным преступным деяниям, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.