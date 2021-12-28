В Тамбовском районе при пожаре погибла 7-летняя девочка

ЧП произошло в деревне Орловка Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 декабря в Тамбовском районе. В одном из жилых домов села Орловка загорелась квартира, в которой проживала женщина с двумя малолетними детьми. При тушении пожара спасатели нашли тело 7-летней девочки. Мамы и старшей дочери в момент возгорания дома не было.

- Для выяснения всех обстоятельств произошедшего Тамбовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело ч. 1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.

В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие трагической гибели ребенка. В настоящее время сотрудники МЧС, следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки.