Тамбовчанина задержали по подозрению в убийстве отца

На Тамбовщине в одном из домов села Иловай-Дмитриевское Первомайского района было обнаружено тело 60-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. Мичуринским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний сын погибшего.

По версии следствия, вечером, 25 декабря 2021 года, между находящимися в состоянии алкогольного опьянения родственниками произошел бытовой конфликт. Во время ссоры сын избил отца и скрылся с места преступления после того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.