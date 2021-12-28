Коронавирус в Тамбове, последние новости на 28 декабря: за сутки заболели 186 человек

По данным на 28 декабря, за прошедшие сутки в Тамбовской области выявили 186 новых случаев заболевания коронавирусом. Он подтвердился у 67 мужчин, 106 женщин и 13 детей (мальчики 1,5,9,11,12,12 лет, девочки 4,4,5,10,10,14,17 лет). Возраст взрослых заболевших составляет от 18 до 89 лет. В настоящее время на госпитализации находятся 681 житель региона.

- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2153, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 486 случаев ковида, количество выздоровевших - 56 454 человек.