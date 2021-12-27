В Тамбовской области пьяный полицейский сбил женщину

Следователи Кирсановского района возбудили уголовное дело по факту ДТП, которое произошло в августе этого года. Выяснилось, что 28-летний полицейский, будучи за рулем автомобиля «ВАЗ-2106», сбил в селе 2-я Гавриловка 63-летнюю женщину, которая шла по обочине. После случившегося мужчина скрылся с места происшествия.

- В результате ДТП пострадавшую женщину с диагнозом «рваная рана левого бедра, перелом двух ребер справа и пневмоторакс» госпитализирована во 2-ю больницу Тамбова, - сообщают в УМВД России по Тамбовской области. – Полицейского после случившегося уволили из органов внутренних дел в связи с совершением проступка порочащего честь сотрудника ОВД.