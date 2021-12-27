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Происшествия27 декабря 2021 15:01

Тамбовчанина задержали за угон автомобиля «ВАЗ-2114»

23-летнему молодому человеку грозит уголовное наказание
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отделения полиции поселка Строитель 24 декабря поступило сообщение коллег из МОМВД России «Рассказовский». Сотрудники ГИБДД на территории района остановили автомобиль «ВАЗ-2114», за рулем которого по результатам проверки оказался посторонний человек.

Личность угонщика была установлена. Им оказался 23-летний молодой человек, проживающий в Тамбовском районе. Парня задержали и доставили в отделение полиции поселка Строитель. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что подозреваемый проживает в одном доме с потерпевшим в микрорайоне «Южный». Злоумышленник решил покататься на машине без его разрешения.

- При опросе парень дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.166 УК РФ «Угон». Санкция статьи грозит виновному, ранее уже имевшему проблемы с законом, наказанием в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.