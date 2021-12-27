В тамбовский областной онкодиспансер поступило новое оборудование

В рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» для клинико-цитологической лаборатории Тамбовского областного онкологического клинического диспансера приобретены две высокотехнологичные мультифункциональные центрифуги с охлаждением. Это современное, не имеющее аналогов многофункциональное оборудование, позволяющее получить максимально точные результаты исследований.

- Поставка данного оборудования завершает программу переоснащения онкологического диспансера на 2021 год. Всего поставлено 17 единиц медицинского оборудования, включая компьютерный томограф, на общую сумму 174 миллиона рублей.

Ранее окнодипсансер получил автоматический иммуностейнер, который позволяет пациентам с неустановленным онкологическим диагнозом провести дополнительную диагностику для подбора эффективной лекарственной терапии.