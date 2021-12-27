Тамбовская пенсионерка украла кошелек у посетительницы продуктового магазина

В дежурную часть МОМВД «Рассказовский» 68-летняя местная жительница обратилась с заявлением о краже. Она рассказала, что 26 декабря в продуктовом магазине у нее похитили кошелек с деньгами, где находились 5 тысяч рублей.

После опроса потерпевшей выяснилось, что женщина оставила свою личную вещь на стойке без присмотра. Полицейские изучили запись с камер видеонаблюдения. Вскоре личность подозреваемой была установлена. Ей оказалась 72-леняя жительница Рассказова.

- Похищенный кошелек обнаружен и изъят у пожилой женщины. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.