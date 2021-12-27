Житель Тамбовщины обокрал дом соседа, пока тот был в больнице

В Тамбовском районе в полицию поступило сообщение о краже денег из дома пенсионера, расположенном в селе Красносвободном. Преступление произошло, пока хозяин жилища находился в больнице. Соседка увидела, что кто-то разбил окно, и рассказала об этом родственникам потерпевшего.

В ходе розыска стражи установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина, проживающий на одной улице с потерпевшим. Пенсионер попросил его почистить снег, а тот в свою очередь, решил обчистить его дом.

- При задержании и опросе злоумышленник дал признательные показания. 25 декабря в 23:30, зная об отсутствии хозяина дома, мужчина проник к нему и украл 10 тысяч рублей. Ранее он был судим за аналогичные преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.