Тамбовщина получит 420 миллионов рублей на инфраструктуру для комплексной застройки территорий

Тамбовская область получит 420 миллионов рублей на инфраструктуру для комплексной застройки территорий. На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина Тамбовской области одобрено выделение инфраструктурных бюджетных кредитов в объеме 420 миллионов рублей. Средства выделяются по правительственной программе «Инфраструктурное меню» и пойдут на реализацию проектов комплексной застройки территории.

Тамбовская область подготовила заявку на выделение инфраструктурных кредитов, которая прошла строгий конкурсный отбор.

- По информации управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, средства планируется направить на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в микрорайонах ЖК «Вернадский» города Тамбова и ЖК «8 этажей» микрорайон Слобода, деревня Крутые Выселки Тамбовского района, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.