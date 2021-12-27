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Общество27 декабря 2021 10:01

Тамбовщина получит 420 миллионов рублей на инфраструктуру для комплексной застройки территорий

Деньги направят на строительство в микрорайонах ЖК «Вернадский» города Тамбова и ЖК «8 этажей» микрорайон Слобода, деревня Крутые Выселки Тамбовского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовская область получит 420 миллионов рублей на инфраструктуру для комплексной застройки территорий. На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина Тамбовской области одобрено выделение инфраструктурных бюджетных кредитов в объеме 420 миллионов рублей. Средства выделяются по правительственной программе «Инфраструктурное меню» и пойдут на реализацию проектов комплексной застройки территории.

Тамбовская область подготовила заявку на выделение инфраструктурных кредитов, которая прошла строгий конкурсный отбор.

- По информации управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, средства планируется направить на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в микрорайонах ЖК «Вернадский» города Тамбова и ЖК «8 этажей» микрорайон Слобода, деревня Крутые Выселки Тамбовского района, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.