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Происшествия27 декабря 2021 14:02

На трассе в Тамбовской области столкнулись «УАЗ» и иномарка

В аварии пострадали два человека
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла в Первомайском районе

Авария произошла в Первомайском районе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 26 декабря в 8 часов утра на 358-м километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Первомайского района. 39-летний водитель автомобиля «УАЗ-3909» столкнулся с иномаркой «Nissan Almera», которой управлял 58-летний мужчина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП водитель «Nissan Almera», а также пассажир автомобиля «УАЗ-3909», 56-летний мужчина, получили ранения и были осмотрены на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи.