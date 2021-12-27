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Происшествия27 декабря 2021 12:03

В тройном ДТП в Тамбове травмы получил 8-летний ребенок

Девочке потребовалась госпитализация
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП случилось на ул. Мичуринской в минувшую пятницу

ДТП случилось на ул. Мичуринской в минувшую пятницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария случилась в минувшую пятницу, 24 декабря, в шесть часов вечера на улице Мичуринской около дома №54 города Тамбова. 31-летняя женщина за рулем автомобиля «Lifan X50», столкнулась с «Renault Logan» под управлением 21-летнего парня.

После столкновения «Renault Logan» в неконтролируемом движении продолжил движение и наехал на автомобиль «Lada Vesta», за рулем которого была 37-летняя автоледи.

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Lada Vesta», 8-летняя девочка, которая была доставлена в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.