В Тамбове при столкновении трех автомобилей пострадала 10-месячная девочка

Авария случилась на ул. Лермонтовской областного центра Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 25 декабря в 17:15 на улице Лермонтовской в районе дома №101«А» города Тамбова. 29-летний водитель легковушки «Lada Priora» выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой «Kia Sportage» под управлением 32-летнего мужчины.

- После столкновения иномарка «Kia Sportage» по инерции продолжила движение и столкнулась с автомобилем «Volkswagen Polo», за рулем которого находился 44-летний мужчина, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля «Lada Priora», 10-месчная девочка. Малышка получила телесные повреждения и была доставлена в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.