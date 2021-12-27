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Происшествия27 декабря 2021 7:42

В Тамбове при столкновении трех автомобилей пострадала 10-месячная девочка

Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу
Ксения АЛЕШИНА
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Авария случилась на ул. Лермонтовской областного центра

Авария случилась на ул. Лермонтовской областного центра

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 25 декабря в 17:15 на улице Лермонтовской в районе дома №101«А» города Тамбова. 29-летний водитель легковушки «Lada Priora» выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой «Kia Sportage» под управлением 32-летнего мужчины.

- После столкновения иномарка «Kia Sportage» по инерции продолжила движение и столкнулась с автомобилем «Volkswagen Polo», за рулем которого находился 44-летний мужчина, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля «Lada Priora», 10-месчная девочка. Малышка получила телесные повреждения и была доставлена в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.