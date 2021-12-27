В Тамбовской области учительница взяла кредит и перевела деньги мошенникам

На Тамбовщине в дежурную часть полиции р.п. Ржакса обратилась 32-летняя учительница. Женщина сообщила о том, что стала жертвой аферистов. Как выяснилось, о подобном способе мошенничества она знала, однако все равно поверила звонившим, и сделала все, как требовал злоумышленники.

Мошенники представились сотрудниками банка и сказали, что действуют совместно с полицейскими. Они сообщили, что на ее имя кто-то пытается оформить крупный кредит. Чтобы разоблачить злоумышленников, необходимо, чтобы женщина сама взяла кредит на 450 тысяч рублей, а затем перевела деньги на специально открытый для нее счет. С помощью этого якобы удастся поймать мошенников, а деньги поступят обратно на ее имя.

- Поверив злоумышленникам, потерпевшая безоговорочно выполнила все их указания. Взяла кредит на 450 тысяч рублей и перевела деньги на девять неизвестных ей номеров телефонов. Как только вся сумма была переведена, телефон сотрудника банка стал недоступен. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают мошенников.