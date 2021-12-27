Коронавирус в Тамбове, последние новости на 27 декабря: за сутки заболели 208 человек

В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировали 208 новых случаев ковида. Он подтвердился у 72 мужчин, 123 женщин, 13 детей (мальчики 1,8,9,14,16,17лет, девочки 1,3,8,9,11,14,15 лет). Возраст взрослых заболевших составляет от 18 до 95 лет.

- На госпитализации находятся 713 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 60 300 случаев заболевания коронавирусом, из них выздоровели 56 308 человек.