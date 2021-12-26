Еще 201 житель Тамбовской области заразился коронавирусом

201 новый случай коронавируса выявили за минувшие сутки. Как сообщил региональный оперштаб 26 декабря, среди зараженных 67 мужчин, 115 женщин, 19 детей (мальчики 1,1,4,5,6,7,8,9,9,9,10, лет, девочки 1,1,4,11,11,12,13,17 лет). Возраст взрослых заболевших от 18 до 92 лет. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Тамбовской области - 60 092.

56 240 пациентов выздоровели: 26757 выписали из стационара, 29 483 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 714 человек. На домашнем карантине – 2014. Снято с наблюдения на дому – 71 222. Выписано из больниц – 35 803.

По состоянию к 26 декабря, первый этап вакцинации против коронавируса прошли 490 823 человека (74,3% от подлежащего населения). Две прививки сделали 466 511 тамбовчан. Самая высокая доля вакцинированных в Первомайском районе - 100% от подлежащего населения, самая низкая - в Мичуринске - 55,8%.