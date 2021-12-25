В поселке Строитель Тамбовского района при пожаре в гараже погиб мужчина

24 декабря на улице Железнодорожной в поселке Строитель Тамбовского района произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС России по Тамбовской области в 20 часов 21 минуту. В 20.33 первые подразделения прибыли к месту пожара. Открытым пламенем горел 2-х этажный гараж и деревянная пристройка. На месте работали 5 пожарных расчетов.

- В 22 часа 25 минут пожар был локализован, в 23 часа 15 минут ликвидировано открытое горение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.

В результате пожара гараж площадью 200 кв. м. полностью выгорел. Утром 25 декабря в уничтоженном строении нашли тело погибшего мужчины.