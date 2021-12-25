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Здоровье25 декабря 2021 6:27

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 25 декабря: за сутки заболели 204 человека

Общее количество заразившихся – 59891
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 25 декабря, 59891 человек. 56169 заболевших выздоровели, 1652 тамбовчанина умерли, 8 из них за последние сутки. 25 декабря зафиксировали 204 новых случая, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 70 мужчин и 123 женщины в возрасте от 18 до 85 лет, а также 11 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 679 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.