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Происшествия24 декабря 2021 15:01

Бывший гендиректор ФК «Тамбов» пойдет под суд за невыплату зарплат

Ольга Коновалова за год задолжала сотрудникам клуба 200 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ФК «Тамбов», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, руководитель клуба Ольга Коновалова,, достоверно зная, что деньги на зарплаты не относятся к собственным средствам организации и не могут направляться на иные цели, с июня 2020 года в течение года не выплачивала заработную плату 114 работникам клуба, в результате чего образовалась задолженность по оплате труда в размере 200 миллионов рублей. При этом, имеющиеся в этот период деньги она расходовала на цели, связанные с материальным обеспечением деятельности клуба, выплаты по краткосрочным кредитам и займам, а также продолжала выплачивать себе заработную плату.

- В рамках расследования уголовного дела следователи добились погашения задолженности по оплате труда на сумму около 90 миллионов рублей. В целях обеспечения возмещения оставшейся суммы задолженности наложен арест на имущество футбольного клуба, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Как пояснила старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова, заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении экс-руководителя ФК «Тамбов».

- После вручения ей копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в мировой суд Советского района Тамбова для дальнейшего рассмотрения по существу, - говорит Ирина Васильевна.