В Тамбове собственники сами убирают брошенные во дворах машины

Вот уже около двух месяцев в Тамбове действует порядок эвакуации автотранспортных средств, брошенных на территории города, в соответствии с которым административный комитет ведет активную работу по собственному плану и заявкам жителей.

Комитету удалось установить некоторых собственников, которые после получения требования буквально на днях самостоятельно убрали свой автохлам с городской или дворовой территории. От брошенных машин были освобождены дворы по улицам Новикова-Прибоя, 30 и Сенько, 24а, а сегодня утром со двора дома №3 по улице Магистральной убрали ГАЗ-53, колеса которого от времени уже вросли в землю.

- Изрисованные, забитые мусором, эти транспортные средства не только портили внешний облик города, но и преграждали горожанам свободный доступ к местам общего пользования. Всего собственниками добровольно было убрано 12 автомобилей, 24 находятся в работе, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что собственник выявленного брошенного автомобиля может самостоятельно эвакуировать его в течение 10 рабочих дней после получения извещения или после размещения требования на официальном сайте администрации города Тамбова.

По истечению этого срока специалисты «Спецтехуниверсал» демонтирует транспортное средство на специализированную площадку для хранения. Чтобы вернуть собственность, хозяин машины должен возместить расходы на эвакуацию и хранение. Невостребованный автотранспорт будет принят в муниципальную собственность в соответствии с действующим законодательством.