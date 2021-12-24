Тамбовчанин украл с птицефермы десять железных борон

23 декабря в дежурную часть отделения полиции поступила информация о краже с территории сельхозорганизации, расположенной в селе Перикса Сампурского района. Выяснилось, что с охраняемой территории птицеводческой фермы 11 декабря вечером кто-то похитил десять железных борон. На месте преступления оперативники обнаружили следы автомобиля. Вскоре удалось установить личность подозреваемого в краже. Им оказался 19-летний молодой человек, проживающий в с.Перикса. Похищенное он вывез на автомобиле и планировал сдать в пункт приема металла.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.