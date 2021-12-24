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Происшествия24 декабря 2021 11:05

У тамбовской пенсионерки украли кошелек с деньгами во время похода в магазин

По записям с камер видеонаблюдения полицейским удалось вычислить, а затем задержать вора
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную в районном поселке Сосновка. Установлено, что 73-летняя пенсионерка зашла в торговую точку на улице Котовского и на некоторое время отвлеклась, оставив свои личные вещи без присмотра. Неизвестный злоумышленник воспользовался ситуацией и украл у пожилой женщины кошелек, где находилось 4 тысячи рублей.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в правоохранительные органы. Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка смогли установить личность вора и задержать его. Им оказался 44-летний житель деревни Малиновка. Похищенные деньги у преступника изъять не удалось, т.к. он потратил их на себя еще в день кражи.

- Как оказалось, ранее задержанный уже имел проблемы с законом. В отношении него возбудили уголовное дело по п. г ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.