24 декабря в Тамбовской области будут ловить пьяных водителей

24 декабря в Тамбовской области будут искать нетрезвых водителей. В Тамбове массовые мероприятия пройдут вечером и ночью на центральных улицах города. По данным регионального УГИБДД за 11 месяцев этого года на территории Тамбовской области произошли 968 дорожно-транспортных происшествий, в которых 98 человек погибли и 1290 получили ранения различной степени тяжести. За этот же период зарегистрировали 112 ДТП с участием водителей, которые управляли транспортными средствами с признаками опьянения, при этом 28 человек погибли и 176 получили ранения.

- О передвижении нетрезвых водителей за рулём транспортных средств тамбовчане могут сообщить по телефону 8-920-236-11-11 или 02, - напоминает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.