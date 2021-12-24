Замдиректора одного из тамбовских колледжей выдала сертификаты об обучении не посещавшим занятия людям

В Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области по материалам регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора колледжа. Женщина подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в рамках реализации программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, заместитель директора дала указание ведущим преподавателям колледжа внести ложные сведения в журналы учебных занятий и протоколы итоговой аттестации, на основании которых отсутствующим слушателям были выданы свидетельства о прохождении обучения, а также внесены сведения о получении ими профессий в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. Таким образом, действия подозреваемой привели к необоснованному расходованию бюджетных средств.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.