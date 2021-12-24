В Тамбовской области водитель «Приоры» получил смертельные травмы после столкновения с иномаркой

После столкновения с мультивеном мужчина прожил несколько часов Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб молодой мужчина, произошла 23 декабря в 12 часов 30 минут на 89 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. 26-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где столкнулся «Фольксваген Мультивен», под управлением 33-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Приора» получил ранения, мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, где через несколько часов он скончался, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.