Маленькие тамбовчане смогут увидеть новогоднюю елку в Кремлевском дворце

Новогодняя елка в Государственном кремлевском дворце в этом году вновь пройдет без зрителей в зале. Ограничения связаны с заботой о здоровье маленьких посетителей главного детского праздника страны. Но увидеть премьеру свежего новогоднего шоу «Кремлёвской ёлки» смогут сразу все дети России благодаря трансляции из Кремля на телеканале «Карусель». Представление начнётся 31 декабря в 18:00. Юные зрители смогут увидеть спектакль «Волшебная сказка Стеклодува».

Главные герои музыкальной постановки — дети. Роли москвича Сашки, Злыдни и Ворона исполнят юные артисты детского театра «Домисолька» и театральных студий Москвы. В представлении задействовано более ста актёров и артистов балета, в том числе ведущие представители театров, победители и призёры Всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглёров Тесленко и трёхкратные золотые призёры международных фестивалей в Москве, Германии и Монте-Карло.

Новогоднее представление создано заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, классиком музыкальных постановок для детей Ефремом Подгайцом в соавторстве с классиком детской литературы Андреем Усачёвым и сценаристами Ольгой Собениной и Александром Жуковым. Режиссёр-постановщик представления — Алексей Малыхин, художник-постановщик — заслуженный деятель искусств Российской Федерации Анатолий Нежный.

С 1963 года Кремлёвская ёлка в Государственном Кремлёвском дворце является главным новогодним представлением. Традиционное мероприятие организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.

- Вечером 31 декабря (после телевизионной трансляции) на сайте канала «Карусель» появится версия новогоднего представления с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.