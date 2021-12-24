Коронавирус в Тамбове, последние новости на 24 декабря: за сутки заболели 206 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 24 декабря, 59687 человек. 55991 заболевший выздоровел, 1644 тамбовчанина умерли, 12 из них за последние сутки. 24 декабря зафиксировали 206 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 67 мужчин и 114 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, а также 25 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 704 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.