Тамбовщина получит почти 140 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

Федеральный центр дополнительно выделяет на поддержку больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, 10 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства поступят в 54 региона России. Тамбовская область получит более 139,7 млн рублей. Деньги пойдут на ремонт и замену оборудования, которое используется при лечении заболевших COVID-19, закупку расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты для медперсонала. Источник средств – резервный фонд Правительства.

- Ранее Тамбовская областная Дума утвердила поправки в закон о бюджете региона, благодаря которым на увеличение финансирования программы «Развитие здравоохранения Тамбовской области» дополнительно направили 573 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.